Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1961

Отец: Михаил

Мать: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рустам

Отец ребёнка: Рашид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Света

Отец ребёнка: Рашид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ринат

Отец ребёнка: Рашид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рашид

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