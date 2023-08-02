Лаврентьева Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврентьева Татьяна Петровна

Лаврентьева Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.196

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.196

Отец: Лаврентьев Петр

Мать: Лаврентьева Нина Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close