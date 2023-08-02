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Лаврентьева Татьяна Петровна
Лаврентьева Татьяна Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.196
Пол
Женский
Отец
Лаврентьев Петр
Мать
Лаврентьева (Пырышева) Нина Павловна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.196
Отец:
Лаврентьев Петр
Мать:
Лаврентьева Нина Павловна
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