Ямщиков Геннадий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1943
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левинсон Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
26.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2010