Ямщиков Геннадий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямщиков Геннадий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1943

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левинсон Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
26.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2010

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