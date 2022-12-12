Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1877 ст.
Сын: Иван Никандрович
Отец ребёнка: Никандр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Никандрович
Отец ребёнка: Никандр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Никандрович
Отец ребёнка: Никандр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокина Анна Никандровна
Отец ребёнка: Никандр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никандр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно