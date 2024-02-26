Козьма Алексеев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьма Алексеев (Ич)

Козьма Алексеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1694 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Алексей Михайлов (Ич)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Парфенова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Иван Козьмин (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Парфенова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Максим Козьмин (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Парфенова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Наталия Кузьми (Нична)

Мать ребёнка: Прасковья Парфенова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1762

Мы используем куки для улучшения работы сайта.