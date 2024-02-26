Козьма Алексеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Алексей Михайлов (Ич)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Иван Козьмин (Ич)
Мать ребёнка: Прасковья Парфенова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Максим Козьмин (Ич)
Мать ребёнка: Прасковья Парфенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Наталия Кузьми (Нична)
Мать ребёнка: Прасковья Парфенова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1762