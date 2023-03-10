Степанида Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

02.01.1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Трофим Родионов

Отец ребёнка: Родион Яковлев

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ирина Родионова

Отец ребёнка: Родион Яковлев

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Степанида Родионова

Отец ребёнка: Родион Яковлев

Смерть
02.01.1819
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