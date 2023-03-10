Степанида Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти02.01.1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Трофим Родионов
Отец ребёнка: Родион Яковлев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ирина Родионова
Отец ребёнка: Родион Яковлев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Степанида Родионова
Отец ребёнка: Родион Яковлев
Смерть
02.01.1819