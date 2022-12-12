Хрулев Степан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулев Степан Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1807

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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