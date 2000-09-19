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Белый Борс Валерьевич
Белый Борс Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.2000
Пол
Мужской
Отец
Белый Валерий Борисович
1969 г.р.
Мать
Белая - Урумян Рузанна Сергеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2000
Отец:
Белый Валерий Борисович
Мать:
Белая - Урумян Рузанна Сергеевна
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