Загорецкий Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1819 по 1826
Тульчино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1826 по 1826
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1827 по 1828
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1849 по 1868
Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сумино, Наро-Фоминский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Иркутская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1885