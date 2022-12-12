Загорецкий Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагорецкий Николай Александрович

Загорецкий Николай Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1819 по 1826
Тульчино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1826 по 1826
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1827 по 1828
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1849 по 1868
Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Сумино, Наро-Фоминский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Иркутская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1885
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close