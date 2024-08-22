(Теплякова) Мария (Маша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Теплякова) Мария (Маша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Теплякова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Тепляков Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Теплякова) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Тепляков Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тепляков Василий Петрович

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