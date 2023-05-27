Анцыферова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анцыферова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Анцыферов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анцыферова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Анцыферов Василий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно