Анцыферова Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферова Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анцыферова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Анцыферов Василий Никифорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анцыферова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Анцыферов Василий Никифорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферов Василий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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