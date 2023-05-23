Анциферов (Рязанова) Елена Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анциферов (Рязанова) Елена Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанов Ермолай Спиридонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Карташов Анна (Нюся) Филипповна

Отец ребёнка: Анциферов Филипп Герасимович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Эдишерашвили Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Анциферов Филипп Герасимович

Россия
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Чернышев Вера Филипповна

Отец ребёнка: Анциферов Филипп Герасимович

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