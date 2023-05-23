Анциферов (Рязанова) Елена Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанов Ермолай Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Карташов Анна (Нюся) Филипповна
Отец ребёнка: Анциферов Филипп Герасимович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Эдишерашвили Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Анциферов Филипп Герасимович
Россия
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Чернышев Вера Филипповна
Отец ребёнка: Анциферов Филипп Герасимович