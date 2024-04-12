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Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович

Место рождения

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1874

Отец: Кишкичев Зосим Яковлевич

Мать: Кишкичева Варвара Спиридоновна

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кишкичева Татьяна Иоановна

Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна

Бракосочетание
20.01.1895

Жена: Кишкичева Еликонида Петровна

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1897

Сын: Кишкичев Василий Иванович

Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна

Рождение ребёнка
27.12.1898

Дочь: Кишкичева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кишкичев Александр Иоаннович

Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кишкичева Анна Иоановна

Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна

Рождение ребёнка
?.11.1905

Сын: Кишкичев Александр 2 Иоанович

Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна

Рождение ребёнка
24.03.1907

Дочь: Кишкичева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна

Рождение ребёнка
13.02.1910

Дочь: Кишкичева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна

Рождение ребёнка
10.12.1911

Сын: Кишкичев Павел Иванович

Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна

Смерть
Неизвестно
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