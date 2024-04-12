Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович
Место рождения
Дата рождения03.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1874
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кишкичева Татьяна Иоановна
Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна
Бракосочетание
20.01.1895
Рождение ребёнка
18.02.1897
Сын: Кишкичев Василий Иванович
Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна
Рождение ребёнка
27.12.1898
Дочь: Кишкичева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кишкичев Александр Иоаннович
Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кишкичева Анна Иоановна
Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна
Рождение ребёнка
?.11.1905
Сын: Кишкичев Александр 2 Иоанович
Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна
Рождение ребёнка
24.03.1907
Дочь: Кишкичева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна
Рождение ребёнка
13.02.1910
Дочь: Кишкичева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна
Рождение ребёнка
10.12.1911
Мать ребёнка: Кишкичева Еликонида Петровна
Смерть
Неизвестно