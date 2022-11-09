Махов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махов Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Махов Сергей Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Махова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Махова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махова Галина Петровна

Смерть
Неизвестно
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