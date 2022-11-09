Махов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Махов Сергей Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Махова Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Махова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махова Галина Петровна
Смерть
Неизвестно