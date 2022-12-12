Талдыкина (Меркулова) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1908 ст.
Сын: Талдыкин Иван
Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Павлович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Талдыкин Александр Тихонович
Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Павлович
Рождение ребёнка
10.11.1911 ст.
Дочь: Талдыкина Екатерина Тихоновна
Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Павлович
Рождение ребёнка
23.01.1913 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Павлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Талдыкина Матрена
Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно