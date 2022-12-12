Талдыкина (Меркулова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Меркулова) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1908 ст.

Сын: Талдыкин Иван

Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Павлович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Талдыкин Александр Тихонович

Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Павлович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1911 ст.

Дочь: Талдыкина Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Павлович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1913 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Павлович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Талдыкина Матрена

Отец ребёнка: Талдыкин Тихон Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Тихон Павлович

Смерть
Неизвестно
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