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Солодкий Виктор Андреевич

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Место рождения

Деражня, Хмельницька область

Дата рождения

01.03.1931

Дата смерти

31.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

1926 г.р.
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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1931

Отец: Суханюк? Арсений Иванович

Мать: Солодкая Евдокия Лаврентьевна

Деражня, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотарева Евдокия Леонтьевна

Самбор, Львівська область
Рождение ребёнка
10.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотарева Евдокия Леонтьевна

Самбор, Львівська область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотарева Евдокия Леонтьевна

Миргород, Полтавська область
Смерть
31.12.2020
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