Солодкий Виктор Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1931
Дата смерти31.12.2020
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1931
Рождение ребёнка
10.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золотарева Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
10.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золотарева Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Миргород, Полтавська область
Смерть
31.12.2020