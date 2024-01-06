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(Башилова) Мария Николаевна

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Место рождения

Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия

Дата рождения

07.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1984

Отец: Башилов Николай Александрович

Мать: Башилова Татьяна Васильевна

Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Образование
С 2002 по 2007
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутский государственный университет, Юридический Институт, квалификация юрист по специальности «Юриспруденция» (очная форма обучения); диплом с отличием.
Работа или профессия
С 06.08.2007 по 08.10.2007
Иркутск город, Иркутская область, Россия
юрисконсульт | Место работы: ООО «Боготольский вагоноремонтный завод» Должность: юрисконсульт уволена по собственному желанию (сокращение штатов)
Работа или профессия
С 11.11.2007 по 30.04.2008
Иркутск город, Иркутская область, Россия
юрист | Место работы: ООО «Правовая группа «НОМОС» Должность: юрист
Работа или профессия
С 15.09.2009 по 01.02.2010
Москва, город федерального значения Москва
НП «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»
Место жительства
2009
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 03.03.2010 по 2019
Москва, город федерального значения Москва
Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России
Рождение ребёнка
19.04.2016

Дочь: Оганова Арина Павловна

Отец ребёнка: Оганов Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оганов Павел Михайлович

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