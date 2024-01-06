(Башилова) Мария Николаевна
Место рожденияНижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Дата рождения07.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1984
Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Образование
С 2002 по 2007
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутский государственный университет, Юридический Институт, квалификация юрист по специальности «Юриспруденция» (очная форма обучения); диплом с отличием.
Работа или профессия
С 06.08.2007 по 08.10.2007
Иркутск город, Иркутская область, Россия
юрисконсульт | Место работы: ООО «Боготольский вагоноремонтный завод» Должность: юрисконсульт уволена по собственному желанию (сокращение штатов)
Работа или профессия
С 11.11.2007 по 30.04.2008
Иркутск город, Иркутская область, Россия
юрист | Место работы: ООО «Правовая группа «НОМОС» Должность: юрист
Работа или профессия
С 15.09.2009 по 01.02.2010
НП «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»
Место жительства
2009
Работа или профессия
С 03.03.2010 по 2019
Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России
Рождение ребёнка
19.04.2016
Дочь: Оганова Арина Павловна
Отец ребёнка: Оганов Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно