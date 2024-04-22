Якубовский Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения19.11.1951
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1951
Отец: Якубовский Владимир Арсентьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1973
Рождение ребёнка
13.07.1974
Рождение ребёнка
27.11.1975
Рождение ребёнка
28.05.1981