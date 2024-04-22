Якубовский Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Виктор Владимирович

Место рождения

Горловка

Дата рождения

19.11.1951

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

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Жена

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1951

Отец: Якубовский Владимир Арсентьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1973

Жена: Якубовская Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
13.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
28.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Ирина Васильевна

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