Белокур (Михайличенко) Юлиания Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения13.12.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.12.1880 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
13.12.1880 ст.
Бракосочетание
10.02.1902 ст.
Поручитель по жениху - Карпенко Яков Иванович | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-G?cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.02.1906 ст.
Семен Степанович Белокур
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.
Сын: Белокур Филимон Яковлевич
Отец ребёнка: Белокур Яков Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4Y-H?i=889&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Белокур Яков Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSL9-L?i=43&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно