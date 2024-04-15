Белокур (Михайличенко) Юлиания Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Михайличенко) Юлиания Тимофеевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

13.12.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.12.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
13.12.1880 ст.

Отец: Михайличенко Тимофей Михайлович

Мать: Михайличенко Матрона Михайловна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
10.02.1902 ст.

Муж: Белокур Яков Яковлевич

Николаевка, Сумська область
Поручитель по жениху - Карпенко Яков Иванович | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-G?cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.02.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Семен Степанович Белокур
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.

Сын: Белокур Филимон Яковлевич

Отец ребёнка: Белокур Яков Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4Y-H?i=889&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.01.1910 ст.

Сын: Белокур Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Белокур Яков Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSL9-L?i=43&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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