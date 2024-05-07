Клещевая Валентина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1956
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1956
Отец: Бойко Анатолий Иванович
Мать: Бойко Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клещевой Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Клещевой Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клещевой Алексей Викторович
Отец ребёнка: Клещевой Виктор Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1982
Дочь: Ульянова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Клещевой Виктор Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1986
Дочь: Клещевая Мария Викторовна
Отец ребёнка: Клещевой Виктор Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1986
Дочь: Клещевая Мария Викторовна
Отец ребёнка: не указан