Клещевая Валентина Анатольевна 06.06.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клещевая Валентина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1956

Отец: Бойко Анатолий Иванович

Мать: Бойко Нина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клещевой Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Клещевой Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клещевой Алексей Викторович

Отец ребёнка: Клещевой Виктор Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1982

Дочь: Ульянова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Клещевой Виктор Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1986

Дочь: Клещевая Мария Викторовна

Отец ребёнка: Клещевой Виктор Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1986

Дочь: Клещевая Мария Викторовна

Отец ребёнка: не указан

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