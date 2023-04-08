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Смолина Евдокия Лукьяновна
Смолина Евдокия Лукьяновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
1978
Пол
Женский
Отец
Смолин Лукьян Тимофеевич
1860 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Смолин Лукьян Тимофеевич
Мать: не указана
Смерть
1978
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