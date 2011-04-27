Гончаров Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Валерий Михайлович

Гончаров Валерий Михайлович

Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

25.07.1947

Дата смерти

27.04.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1947

Отец: не указан

Мать: Брыкова Гончарова Клюшнева Чалкина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.04.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.