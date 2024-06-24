Зимина (Чумилина) Апросинья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Чумилина) Апросинья Архиповна

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

23.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Вычислено 1898 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1930

Отец: Чумилин Архип Николаевич

Мать: Чумилина (Верхотурова) Надежда Афанасьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зимин Дмитрий Евгеньевич

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
19.02.1963

Муж: Зимин Дмитрий Евгеньевич

Смерть
Неизвестно

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