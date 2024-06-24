Зимина (Чумилина) Апросинья Архиповна
Место рождения
Дата рождения23.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1930
Рождение ребёнка
22.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зимин Дмитрий Евгеньевич
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
19.02.1963
Смерть
Неизвестно