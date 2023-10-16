Бровкина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1988

Сын: Бровкин Иван

Отец ребёнка: Бровкин Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.09.1988

Сын: Бровкин Алексей

Отец ребёнка: Бровкин Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Андрей

Отец ребёнка: Бровкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Александр

Отец ребёнка: Бровкин Александр

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