Бровкина Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1988
Сын: Бровкин Иван
Отец ребёнка: Бровкин Александр
Рождение ребёнка
02.09.1988
Сын: Бровкин Алексей
Отец ребёнка: Бровкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Андрей
Отец ребёнка: Бровкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Александр
Отец ребёнка: Бровкин Александр