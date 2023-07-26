Поробова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поробов Иван
Рождение ребёнка
09.06.1898
Дочь: Катаргина (Порубова) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Поробов Иван
Порубово, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно