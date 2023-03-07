Дарья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1812 ст.
Муж: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
16.06.1822 ст.
Дочь: Аграфена Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
02.12.1823 ст.
Сын: Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
18.09.1826 ст.
Дочь: Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно