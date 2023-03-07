Дарья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Захаровна

Дарья Захаровна

avatar

Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
04.02.1812 ст.

Муж: Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
16.06.1822 ст.

Дочь: Аграфена Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
02.12.1823 ст.

Сын: Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
18.09.1826 ст.

Дочь: Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close