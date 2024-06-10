Носков Иван Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Носков Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1870 ст.

Дочь: Мартьянова (Носкова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Носкова Гликерия Трифоновна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
21.02.1870 Евдокия Токм. Иван Димитриев и Гликерия Трифонова 22.02 Той же Козьма Григорьев и Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно

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