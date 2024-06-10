Носков Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1870 ст.
Дочь: Мартьянова (Носкова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Носкова Гликерия Трифоновна
Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
21.02.1870 Евдокия Токм. Иван Димитриев и Гликерия Трифонова 22.02 Той же Козьма Григорьев и Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно