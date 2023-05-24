Капустина (Корягина) Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1927
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Развод
18.12.1927
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Место жительства
После 19.12.1927
Щеглятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно