Капустина (Корягина) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Корягина) Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.05.1927

Муж: скрыто настройками приватности

Михнево, Ступино, Московская область
Скрыто настройками приватности
Развод
18.12.1927

Муж: скрыто настройками приватности

Михнево, Ступино, Московская область
Скрыто настройками приватности
Место жительства
После 19.12.1927
Щеглятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
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