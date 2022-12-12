Соколова (Покровская) Антонина Валериановна
Место рождения
Дата рождения18.02.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1873 ст.
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.
Сын: Соколов Валериан Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
С 1895
жила с мужем Соколов Евгений Владимирович (священник Крестовоздвиженского собора, а затем Преображенской церкви г.Романов-Борисоглебска), потомственный дворянин
Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.
Сын: Соколов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.
Сын: Соколов Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.1901 ст.
Дочь: Соколова Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.
Сын: Соколов Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно