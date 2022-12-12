Соколова (Покровская) Антонина Валериановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Покровская) Антонина Валериановна

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Место рождения

Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд

Дата рождения

18.02.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1873 ст.

Отец: не указан

Мать: Покровская Надежда Александровна

Петровское в Заручье, Якимковская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.

Сын: Соколов Валериан Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1895
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
жила с мужем Соколов Евгений Владимирович (священник Крестовоздвиженского собора, а затем Преображенской церкви г.Романов-Борисоглебска), потомственный дворянин
Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.

Сын: Соколов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.

Сын: Соколов Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.01.1901 ст.

Дочь: Соколова Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.

Сын: Соколов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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