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Бокастова (Галлямова) Алсу Альбертовна
Бокастова (Галлямова) Алсу Альбертовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.07.1984
Пол
Женский
Отец
Галлямов Альберт Хузамухамметович
1954 г.р.
Мать
Галлямова (Ганеева) Лира Мугалимовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1984
Отец:
Галлямов Альберт Хузамухамметович
Мать:
Галлямова Лира Мугалимовна
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