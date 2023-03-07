Бухарцова Меланья Пахомова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Васса Антонова
Отец ребёнка: Бухарцов Антон Исаков
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Соломонида Антонова
Отец ребёнка: Бухарцов Антон Исаков
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Бухарцов Антон Исаков
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795