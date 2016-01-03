Белоус Артём Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоус Артём Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.2016

Отец: Белоус Иван

Мать: Белоус Екатерина Романовна

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