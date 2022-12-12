Первухина (Кузнецова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов ?
Мать: Кузнецова Екатерина
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Первухин Дмитрий
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Первухин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первухин Дмитрий
Смерть
Неизвестно