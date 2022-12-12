Первухина (Кузнецова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первухина (Кузнецова) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов ?

Мать: Кузнецова Екатерина

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Первухин Дмитрий

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Первухин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первухин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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