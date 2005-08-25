Кошечкина (Жарова) Нина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошечкина (Жарова) Нина Семеновна

Кошечкина (Жарова) Нина Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1930

Дата смерти

25.08.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошечкин Владимир Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошечкин Владимир Борисович

Смерть
25.08.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close