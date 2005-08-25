Кошечкина (Жарова) Нина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1930
Дата смерти25.08.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошечкин Владимир Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.2005