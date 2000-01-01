Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Варвара
Варвара
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Дата смерти
1789
Пол
Женский
Отец
Амелькин Родион
1753 г.р.
Мать
Амелькина Наталья
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Амелькин Родион
Мать:
Амелькина Наталья
Смерть
1789
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия