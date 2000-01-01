Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

1753 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Амелькин Родион

Мать: Амелькина Наталья

Смерть
1789
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