Цветкова (Похабова) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Похабова) Валентина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1948

Дата смерти

16.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1948

Отец: Похабов Владимир ?

Мать: Похабова Таисья Алексеевна

Рождение ребёнка
19.06.1973

Дочь: Макарова Ярославна Анатольевна

Отец ребёнка: Цветков Анатолий ?

Рождение ребёнка
19.06.1973

Дочь: Макарова Ярославна Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Анатолий ?

Смерть
16.02.2003
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