Цветкова (Похабова) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1948
Дата смерти16.02.2003
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1948
Отец: Похабов Владимир ?
Рождение ребёнка
19.06.1973
Дочь: Макарова Ярославна Анатольевна
Отец ребёнка: Цветков Анатолий ?
Рождение ребёнка
19.06.1973
Дочь: Макарова Ярославна Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цветков Анатолий ?
Смерть
16.02.2003