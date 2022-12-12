Басий Архипп Пантелеймонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1903 ст.
Мать ребёнка: Басий Евгения Павловна
Военная служба
1903 ст.
На 1903 год - старший унтер-офицер 4 роты 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Басий Евгения Павловна
Смерть
Неизвестно