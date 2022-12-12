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Басий Архипп Пантелеймонович

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Место рождения

Дериевка, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дериевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
09.01.1903 ст.

Сын: Басий Михаил Архиппович

Мать ребёнка: Басий Евгения Павловна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Военная служба
1903 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
На 1903 год - старший унтер-офицер 4 роты 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басий Евгения Павловна

Смерть
Неизвестно
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