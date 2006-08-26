Волков Константин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1929
Дата смерти26.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1929
Рождение ребёнка
24.12.1957
Сын: Волков Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Волкова Жанна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.02.1961
Дочь: Наскидашвили Виктория Константиновна
Мать ребёнка: Волкова Жанна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.02.1961
Дочь: Наскидашвили Виктория Константиновна
Смерть
26.08.2006