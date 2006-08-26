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Волков Константин Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1929

Дата смерти

26.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1929

Отец: Волков Константин Александрович

Мать: Волкова Екатерина Кирилловна

Рождение ребёнка
24.12.1957

Сын: Волков Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Волкова Жанна Сергеевна

Рождение ребёнка
13.02.1961

Дочь: Наскидашвили Виктория Константиновна

Мать ребёнка: Волкова Жанна Сергеевна

Рождение ребёнка
13.02.1961

Дочь: Наскидашвили Виктория Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.08.2006
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