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Боршковский Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1962

Отец: Боршковский Юрий Семенович

Мать: Боршковская Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1987

Дочь: Вязьмитина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Боршковская Галина Юрьевна

Семеновское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1988

Сын: Боршковский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Боршковская Галина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боршковская Галина Юрьевна

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