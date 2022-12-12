Боршковский Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1962
Рождение ребёнка
13.01.1987
Дочь: Вязьмитина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Боршковская Галина Юрьевна
Семеновское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1988
Сын: Боршковский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Боршковская Галина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно