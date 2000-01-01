Протопопов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1912

Сын: Протопопов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Логин Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Паулина Васильевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Марина (Мина) Васильевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна

Смерть
1917
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