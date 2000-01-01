Протопопов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1912
Сын: Протопопов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Логин Васильевич
Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Паулина Васильевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Марина (Мина) Васильевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Ивановна
Смерть
1917