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Маров Альберт Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1935

Дата смерти

11.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Жена

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Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1935

Отец: Маров Николай

Мать: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
13.02.1960

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1960

Сын: Маров Вадим Альбертович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
11.12.2001
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

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