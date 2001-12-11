Маров Альберт Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1935
Дата смерти11.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1935
Отец: Маров Николай
Мать: Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1960
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1960
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.12.2001