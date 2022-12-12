Курочкина Елена Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Курочкин Аркадий Григорьевич
Отец ребёнка: Курочкин Григорий Данилович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Курочкин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Курочкин Григорий Данилович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Курочкин Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Курочкин Григорий Данилович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Курочкин Григорий Данилович
Балахнино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1878