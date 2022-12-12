Курочкина Елена Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Елена Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Курочкин Аркадий Григорьевич

Отец ребёнка: Курочкин Григорий Данилович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Курочкин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Курочкин Григорий Данилович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Курочкин Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Курочкин Григорий Данилович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Курочкин Григорий Данилович

Балахнино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Григорий Данилович

Смерть
1878
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