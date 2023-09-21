(Шелист) Людмила Стефановна
Место рождения
Дата рождения16.09.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1888 ст.
Крещение
16.09.1888 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Стефан Васильев Шелист и законная жена его Екатерина Никитова, оба православного вероисповедания Восприемники Евфимия: крестьянин села Чесновского Раковца Артемий... Показать все
Смерть
Неизвестно