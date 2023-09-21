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(Шелист) Людмила Стефановна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

16.09.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1888 ст.

Отец: Шелист Стефан Васильевич

Мать: Шелист (Демчан) Екатерина Никитовна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
16.09.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Стефан Васильев Шелист и законная жена его Екатерина Никитова, оба православного вероисповедания Восприемники Евфимия: крестьянин села Чесновского Раковца Артемий... Показать все
Смерть
Неизвестно

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