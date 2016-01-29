Смирнов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1949
Дата смерти29.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1949
Рождение ребёнка
29.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Сергеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.2016