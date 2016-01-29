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Смирнов Александр Васильевич

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Место рождения

Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.05.1949

Дата смерти

29.01.2016

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1949

Отец: Смирнов Василий Яковлевич

Мать: Смирнова Елизавета Никитична

Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Валентина Сергеевна

Смерть
29.01.2016
Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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