Лучкин Матвей Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучкин Матвей Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Лучкин Савелий Иванович

Мать: Лучкина Госпожа

Смерть
1825
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