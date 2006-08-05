Коробицина (Коробейников) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробицина (Коробейников) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробейников Николай Михайлович

Мать: Коробейникова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1883

Дочь: Кристина Александровна

Отец ребёнка: Коробицын Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробицын Владимир Александрович

Отец ребёнка: Коробицын Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробицын Александр

Смерть
Неизвестно
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