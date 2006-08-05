Коробицина (Коробейников) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1883
Дочь: Кристина Александровна
Отец ребёнка: Коробицын Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробицын Владимир Александрович
Отец ребёнка: Коробицын Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коробицын Александр
Смерть
Неизвестно