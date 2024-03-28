Бычков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Владимир

Бычков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бычкова (Антонова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Роман Владимирович

Мать ребёнка: Бычкова Нина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
02.04.1963

Дочь: Куркина (Бычкова) Марина Владимировна

Мать ребёнка: Бычкова Нина Федоровна

Смерть
2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.