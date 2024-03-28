Бычков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Роман Владимирович
Мать ребёнка: Бычкова Нина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
02.04.1963
Дочь: Куркина (Бычкова) Марина Владимировна
Мать ребёнка: Бычкова Нина Федоровна
Смерть
2017