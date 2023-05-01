Константинов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1902 ст.
Сын: Константинов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Константинова Параскева Федоровна
ГАИО 50-9-639
Упоминание
25.09.1902 ст.
Поручитель
04.12.1902 ст.
ГАИО 50-9-639
Смерть
Неизвестно