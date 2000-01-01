Иван Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Геннадьевич

Иван Геннадьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1984

Отец: Геннадий

Мать: Филатова Марина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close