Савельев Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1971
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.12.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1991
Дочь: Савельева Мария Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно