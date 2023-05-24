Савельев Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Александр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1971

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.12.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.1991

Дочь: Савельева Мария Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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